В Израиле палестинца признали виновным в убийстве еврейской семьи

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Военный суд Израиля в среду признал виновным в убийстве трех человек палестинца, совершившего в июле нападение с ножом на еврейскую семью в поселении Халамиш на Западном берегу реки Иордан, приговор будет оглашен позже, сообщает газета "Гаарец".

"Сегодня утром военный суд признал виновным в убийстве трех человек террориста Омара Аль-Абеда, который летом убил трех членов семьи Саломан в поселении Халамиш. Военная прокуратура потребовала приговорить его к четырем пожизненным заключениям, приговор будет озвучен позже", — сообщает издание.

Теракт в еврейском поселении Халамиш на Западном берегу совершил 19-летний житель близлежащей палестинской деревни. Под покровом темноты он проник в жилой дом и, вооружившись ножом, напал на семью израильтян, собравшихся на ужин по случаю наступления шабата — еврейской субботы. Жертвами нападения стали пожилой мужчина, его взрослые сын и дочь.

Ранее с призывами приговорить палестинца к смертной казни выступил министр обороны Авигдор Либерман. Его поддержал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Казнить террориста призвал и влиятельный министр транспорта и разведки Исраэль Кац.

Суд над Аль-Абедом проходит на фоне обсуждения в израильском парламенте законопроекта о введении смертной казни для террористов. Проект был предложен партией Либермана "Наш дом Израиль" и уже получил одобрение на собрании глав парламентской коалиции. Ожидается, что законопроект пройдет предварительное чтение в парламенте на последней неделе декабря.

По приговору суда высшая мера наказания в истории Израиля применялась лишь однажды — к нацистскому преступнику Адольфу Эйхману, которого повесили в 1962 году.