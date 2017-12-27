В Ираке задержали восемь гражданок Германии по обвинению в участии в ИГ*

БАГДАД, 27 дек — РИА Новости. Иракские власти задержали восемь гражданок ФРГ по обвинению в участии в деятельности террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ), заявили РИА Новости осведомленные источники.
По их словам, у большинства задержанных есть дети. Женщины обвиняются в участии в ИГ* и незаконном въезде в Ирак. Следствие по их делам продолжается, отметили источники.
Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади 9 декабря заявил о победном завершении войны в стране против ИГ*. Крупные сражения против террористов в 2017 году прошли в городе Мосул, а также в Эль-Хавидже и районах на западе страны.
*Террористическая организация, запрещена в России