В китайском супермаркете установили фигуру собаки с прической Трампа

ПЕКИН, 27 дек — РИА Новости. Гигантская фигура собаки — символа 2018 года по восточному календарю — с хорошо узнаваемой прической и бровями американского президента Дональда Трампа появилась возле входа в один из торговых центров китайского города Тайюань в провинции Шаньси, сообщается в Twitter People`s Daily China.

Welcome the #TrumpDog: A giant dog figure sporting Trump's hairdo and gesture is seen outside a shopping mall in downtown Taiyuan, capital of Shanxi Province, heralding the upcoming Year of the Dog. US President Trump was born in 1946 in the Year of the Dog. pic.twitter.com/SwbIZrKrmN — People's Daily,China (@PDChina) 26 декабря 2017 г.

​Большая белая фигура с золотыми волосами, бровями и носом, красным шарфом на шее и поднятым вверх указательным пальцем была установлена в преддверии нового Года собаки по восточному календарю, который настанет 18 февраля 2018 года.

Пользователи соцсети отмечают, что президент США часто поднимает указательный палец вверх во время выступлений либо дебатов, а красный шарф символизирует столь часто надеваемый Трампом красный галстук.

Создание подобных инсталляций, посвященных американскому лидеру, становится уже традицией в КНР. Так, в конце прошлого года в преддверии наступления Года петуха —символа 2017 года, на улицах многих китайских городов появлялись надувные белые фигурки цыпленка со знаменитой прической, их даже запустили в серийное производство. Фигурки разных размеров пользовались в Поднебесной высоким спросом.

В августе такая же надувная фигура цыпленка высотой примерно в девять метров была установлена недалеко от Белого дома в Вашингтоне. Ее ранее использовали участники демонстраций, выступавшие за обнародование налоговой декларации американского президента.