Экипажу "Механика Ярцева" частично удалось выправить крен судна

ЛОНДОН, 27 дек – РИА Новости, Мария Табак. Экипажу российского грузового судна "Механик Ярцев" Северного морского пароходства частично удалось выправить крен корабля, полученный в проливе Ла-Манш, ситуация под контролем, сообщил РИА Новости представитель посольства РФ в Лондоне.

"Ночью команда пыталась выправить крен, ей удалось частично это сделать. Команда, 13 человек, вне опасности. Ситуация под контролем береговой охраны и спасательных служб", — сказал собеседник агентства.

В настоящее время решается вопрос, куда отогнать корабль и как сохранить максимально груз, добавил он.

Ранее Северное морское пароходство сообщило, что судно стоит на рейде в британском порту Портсмут, куда прибыло самостоятельно для укрытия от штормовой погоды. Также в сообщении говорится, что в настоящий момент судовладельцем — ОАО "СМП" и портовыми властями выполняются мероприятия по балластировке судна и переукладке палубного груза для дальнейшего следования по назначению.

Теплоход "Механик Ярцев" выполняет рейс из порта Рига в порт Уорренпойнт (Северная Ирландия) с грузом пилолеса 2885,977 кубических метра.