Судно "Механик Ярцев", получившее крен, прибыло в порт Портсмут

МУРМАНСК, 27 дек — РИА Новости. Российское грузовое судно "Механик Ярцев" Северного морского пароходства зашло в британский порт Портсмут после того, как получило крен в проливе Ла-Манш, сообщается на сайте компании- судовладельца.

"Двадцать шестого декабря в проливе Ла-Манш теплоход "Механик Ярцев" в штормовых условиях получил крен до 25 градусов на левый борт со смещением груза. Судно самостоятельно прибыло на рейд порта Портсмут (Великобритания) для укрытия от штормовой погоды", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящий момент судовладельцем – ОАО "СМП" и портовыми властями выполняются мероприятия по балластировке судна и переукладке палубного груза для дальнейшего следования по назначению.

Теплоход "Механик Ярцев" выполняет рейс из порта Рига в порт Уорренпойнт (Северная Ирландия) с грузом пилолеса 2885,977 куб.м.

"На судне все благополучно, экипаж работает в штатном режиме, судно повреждений не получило, загрязнения окружающей среды нет", — добавили в компании.