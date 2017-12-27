Переговоры по освобождению российских моряков в Ливии подошли к завершению

Вид на город Бенгази в Ливии с моря. Архивное фото

Вид на город Бенгази в Ливии с моря. Архивное фото

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Переговоры по освобождению задержанных в Ливии двух российских моряков с танкера "Теметерон" находятся в заключительной стадии, заявил РИА Новости глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.

"В настоящий момент идет заключительная стадия переговоров по вопросу освобождения граждан Российской Федерации", — сказал он.

По словам Деньгова, контактная группа находится в постоянном контакте с ливийскими властями.

"Рассчитываем, что в скором времени они смогут вернуться домой", — сказал он.

Танкер "Теметерон" был задержан в конце июня 2016 года в 17 морских милях от ливийского побережья. Экипаж состоял из трех граждан России (капитан судна из Севастополя, еще двое — из Керчи и Ростова-на-Дону), а также пяти граждан Украины и одного гражданина Греции. Танкер принадлежит греческой фирме, судно работало под флагом Белиза. Как сообщил уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай, экипаж обвиняют в провозе контрабанды нефтепродуктов.