Минск подтвердил освобождение в Ливии двух белорусских медиков

МИНСК, 27 дек – РИА Новости. МИД Белоруссии подтверждает освобождение в Ливии двух белорусских граждан, сообщил РИА Новости в среду пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Дмитрий Мирончик.

Ранее в среду глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов сообщил РИА Новости, что двое медиков, граждан Белоруссии, освобождены в Ливии благодаря усилиям главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и МИД России. Планируется, что белорусы днем прибудут в Москву, откуда направятся в Минск.

"Могу подтвердить, что, по нашей информации, белорусские граждане вылетели из Ливии. Мы с российскими партнерами сделали все необходимое для их освобождения", — сказал Мирончик, комментируя информацию о двух освобожденных в Ливии белорусах.

Белорусы Инна Бабуш и Сергей Здота работали в Ливии с 2010 года. Когда у них в октябре этого года истек контракт с одним из медицинских учреждений, они были задержаны неизвестными вооруженными лицами в ливийском городе Зинтан. У белорусов отобрали документы, а покинуть город без документов и проехать через блокпосты они не могли.