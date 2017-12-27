КИЕВ, 27 дек — РИА Новости. Киев в сопровождении Международного комитета Красного Креста (МККК) направил 306 пленных к месту обмена в Донбассе, сообщила вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

Самый масштабный за время конфликта обмен пленными по формуле "306 на 74" должен пройти в среду в Донбассе. По данным СМИ, обмен пленными состоится на КПП "Майорск" в районе неподконтрольного Киеву города Горловка.

По словам Геращенко, с самого утра вместе с омбудсменом Украины Валерией Лутковской, представителями Службы безопасности, прокуратуры, другими задействованными лицами, посетили места, где представители МККК смогли беспрепятственно пообщаться с теми, кто будет передан самопровозглашенным ДНР и ЛНР.

"Проконтролировали формирование колонны, которая направляется к определенному месту освобождения. Сформированная колонна с лицами из списка 306 уже движется в сопровождении представителей МККК", — написала Геращенко на своей странице в Facebook.