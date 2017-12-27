В Таиланде задержали россиянина с поддельными долларами

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Полиция города Паттайя задержала гражданина России с поддельными долларовыми купюрами, сообщает в среду издание Pattaya Now.

Как пишет издание, полиция задержала 53-летнего мужчину в отделении местного банка с восемью фальшивыми купюрами на общую сумму в 800 долларов. Он пытался обменять их.

В ходе допроса россиянин заявил, что не знал, что купюры поддельные.