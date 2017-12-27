Глава МИД Германии объяснил, почему для Меркель важен вопрос о реформе ЕС

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что реформа ЕС является одним из основных условий для вступления Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в полноценные переговоры о формировании коалиции с партийным блоком Ангелы Меркель ХДС/ХСС.

"Есть ли смысл в том, чтобы вступать в переговоры о формировании коалиции, еще не решено. Ясно одно: если ведомство канцлера продолжит отклонять все предложения по реформе ЕС, коалиции с СДПГ не будет", — заявил Габриэль в интервью таблоиду Bild . Вторым условием Габриэль назвал достижение консенсуса по вопросу медицинского страхования.

Ранее лидер СДПГ Мартин Шульц сообщил, что руководство Социал-демократической партии Германии одобрило запуск предварительных переговоров с альянсом канцлера Ангелы Меркель о формировании коалиционного правительства. Меркель выразила надежду на то, что партийный базис СДПГ примет решение на съезде 14 января о начале полноценных переговоров о создании правительства ФРГ.