Суд в Киеве продолжил рассмотрение дела Януковича о госизмене

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева продолжил в среду рассмотрение уголовного дела в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене.

Ранее прокурор по делу Руслан Кравченко заявил РИА Новости, что в среду допросит двух свидетелей обвинения — замглавы комитета парламента по вопросам нацбезопасности и обороны Юлия Мамчура и бывшего исполняющего обязанности замглавы администрации президента Украины Андрея Сенченко.

"Судебное заседание объявляется продолженным", — сказал председательствующий судья Владислав Девятко на заседании.