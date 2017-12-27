Филиппины не собираются переносить посольство в Иерусалим

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел Филиппин Алан Питер Каетано опроверг информацию СМИ о намерениях его страны перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

Ранее замглавы израильского МИД Ципи Хотовели заявила, что Израиль ведет переговоры с более чем десятью государствами по вопросу признания Иерусалима израильской столицей и перенесения посольств из Тель-Авива в Иерусалим. По сообщениям израильских СМИ, в числе стран, рассматривающих возможность переноса посольств в Иерусалим — Филиппины, Румыния и Южный Судан.

"Всем нашим друзьям на Ближнем Востоке мы четко сказали, что никаких обсуждений или мер по переносу посольства из Тель-Авива в Иерусалим не было", — заявил Каетано в эфире телерадиокорпорации GMA News.

Глава филиппинского МИД отметил, что его страна выступает за урегулирование палестино-израильского конфликта по принципу двух государств для двух народов, подчеркнув, что Филиппины готовы сыграть роль посредника на мирных переговорах.

Филиппины были в числе стран, воздержавшихся от голосования на ГА ООН по резолюции о непризнании решения США по статусу Иерусалима в качестве столицы Израиля. Каетано объяснил позицию своей страны.

"Мы не хотим, чтобы другая страна говорила нам, где мы можем или не можем размещать свое посольство, поэтому мы не в праве осуждать США за их решение", — заключил дипломат.

В начале декабря Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива. Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о непризнании решения США по статусу Иерусалима в качестве столицы Израиля, в ходе голосования в четверг за документ проголосовали 128 стран, против выступили девять, еще 35 воздержались.