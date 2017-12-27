Спасатели прибыли к судну из России, давшему крен у берегов Великобритании

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Британские спасатели и буксировщик прибыли к месту нахождения российского грузового судна "Механик Ярцев", давшего сильный крен у берегов Великобритании, свидетельствует информация с сайта marinetraffic.com, который отслеживает перемещение судов.

Информация об инциденте с российским судном поступила 26 декабря от британской береговой охраны. Сообщалось, что 13 членам экипажа опасность не угрожает.

"Механик Ярцев", прекративший движение во вторник днем, находится в нескольких километрах от порта английского города Портсмут. Рядом с ним кружит спасательное судно благотворительной организации Royal National Lifeboat Institution (RNLI). Также к месту прибыл буксировщик Lomax.

Как ранее сообщил РИА Новости представитель посольства РФ в Лондоне, "Механик Ярцев", вероятно, зайдет для осмотра в находящийся неподалеку Саутгемптон.