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Верховный суд Японии оправдал одну из руководителей секты "Аум Синрике"*

10:3327.12.2017
(обновлено: 10:34 27.12.2017)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкТокио. Архивное фотоТокио. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ТОКИО, 27 дек — РИА Новости, Ксения Нака. Верховный суд Японии признал невиновной одну из руководителей религиозной секты "Аум Синрикё"* Наоко Кикути, подтвердив таким образом решение верховного суда Токио, вынесенное два года назад.

Сотрудник ФСБ
© РИА Новости / Илья Питалев
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ФСБ внесла секту "Аум Синрике" в список террористических организаций
Кикути была осуждена на пять лет лишения свободы. Основным пунктом обвинения стало ее участие в переправке взрывчатых веществ, которые были использованы для попытки теракта в токийской мэрии в марте 1995 года. По данным обвинения, Кикути привезла на подпольную квартиру взрывчатку в апреле 1995 года. Через месяц руководство секты "Аум Синрикё"* устроило взрыв бомбы в секретариате мэра Токио, для создания бомбы была использована перевезенная Кикути взрывчатка. В результате взрыва один из сотрудников метрополитена получил тяжелые увечья.

Наоко Кикути подала апелляцию в Токийский верховный суд, который в 2015 году признал ее невиновной. Тогда прокуратура обратилась в высшую инстанцию. Верховый суд страны, как и верховный суд Токио, посчитал убедительными доказательства защиты, утверждавшей, что Кикути не знала о том, что перевозит вещества, которые затем будут использованы для производства бомбы и "могут повредить людям".

Основатель секты Аум Синрике Секо Асахара. Архив
© AFP 2017 / Jiji
Секта "Аум Синрике"
Религиозная секта "Аум Синрикё"* ("Учение истины Аум") была организована в 1987 году Сёко Асахарой (Тидзуо Мацумото). Численность секты достигала по разным данным от 30 до 50 тысяч человек, из них более 10 тысяч — в России, где "Аум" пыталась вести активную миссионерскую и экономическую деятельность. В 1994 году адепты "Аум Синрикё"* распылили газ зарин в городе Мацумото в префектуре Нагано, погибли семь человек. В марте 1995 года сектанты распылили зарин в токийском метро, 13 человек погибли и 6,3 тысячи получили отравления различной степени тяжести. Тогда полиция арестовала около 30 руководителей секты, некоторым из них, в том числе и Сёко Асахаре, вынесены смертные приговоры, которые пока не приведены в исполнение.

Троим руководителям секты, в том числе и Наоко Кикути, удалось скрыться. В ночь на 1 января 2012 года с явкой с повинной в полицию явился Макото Хирата. В июне 2012 года была арестована Кикути, а затем и Кацуя Такахаси. Хирата был осужден на 9 лет, Такахаси — пожизненно.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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