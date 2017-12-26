"Мы просто онемели". В Австралии рыбаки поймали беременную тупорылую акулу

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Австралийский рыбак поймал трехметровую беременную тупорылую акулу в реке Мэннинг. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

По словам рыбака, это его самый крупный улов. Трехметрового хищника он выловил вместе с другом в Новом Южном Уэльсе. Рыбаки планировали поймать мелкую рыбу для Департамента профилирующих отраслей штата, "чтобы пометить ее и отпустить".

Примерно через час после начала рыбалки они заметили, что поплавок шевелится. Сначала приятели подумали, что на крючок попалась небольшая акула, и попытались ее вытащить. Однако они быстро поняли, что "добыча" значительно крупнее, чем ожидалось.

"Мы просто онемели. Мы посмотрели друг на друга и осознали, насколько она большая…Мы поняли, что должны взяться за это и довести дело до конца", — заявил один из рыбаков.

Сообщается, что на "поимку" морского хищника у них ушло около 45 минут. Когда рыбаки, наконец, выловили акулу, то поняли, что она беременна. Приятели приняли решение отпустить акулу на волю.