МИД России рассчитывает на продвижение в вопросе миротворцев в Донбассе

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. МИД РФ рассчитывает, что в 2018 году будут сделаны шаги в вопросе присутствия миротворцев в Донбассе, заявил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин в интервью газете "Коммерсант".

"Надеюсь, что в следующем году нам удастся сделать шаги в этом направлении, но это движение не должно происходить за счет политических интересов Донецка и Луганска" — сказал он, отвечая на вопрос, можно ли ожидать, что в 2018 году миротворцы ООН появятся в Донбассе.

В предложенной РФ резолюции, напомнил дипломат, видно, что главной задачей миротворцев ООН в Донбассе должно стать обеспечение безопасности специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Мы видим искусственные попытки изменить эту концепцию в сторону внедрения некоей внешней администрации на юго-востоке с перекрытием границы между Донбассом и Россией. Об этом не может быть и речи. Россия никогда этого не допустит. Мы выступаем за то, чтобы миротворцы ООН охраняли наблюдателей ОБСЕ, в этом собственно суть нашего предложения. Вокруг этой резолюции предстоит большая дипломатическая и политическая работа", — добавил дипломат.