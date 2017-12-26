Глава ДНР помиловал подлежащих обмену пленных

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко заявил, что подписал указ о помиловании пленных, которые находятся на территории республики и готовятся к передаче украинской стороне.

Он сообщил, что обмен произойдет в среду ориентировочно в 13.00 мск по согласованной схеме.

"Все-таки подтвердили все списки, что были ранее. Там есть изменения, кого-то уже отпустили, там в районе 40 человек… Остальные неизменные", — сказал глава ДНР, не уточнив, какая именно сторона освободила пленных.

По его словам, обмен — это только первый этап, дальнейшую работу в этом направлении будут вести во время переговоров в Минске.

Эскалация в случае срыва

Стороны должны сделать все возможное, чтобы обмен пленными произошел не позднее среды, сказала РИА Новости украинский политолог Александра Решмедилова.

"Нельзя исключать смещения сроков. Но, конечно, в интересах всех придерживаться первичного плана. Если обмен не состоится, это будет иметь фатальные последствия для всех сторон", — заявила Решмедилова.

Она отметила, что в таком случае в Донбассе произойдет эскалация, которая отбросит мирный процесс.

Того же мнения придерживается и директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Впрочем, он указывает, что от самого факта обмена пленными не стоит ждать слишком многого.

"У нас целый год не удавалось договориться – это важно. Но не стоит это и переоценивать. Значит ли это выход из тупика в Минских соглашениях? Нет, не означает, но означает некий шаг в сторону detente, разрядки напряженности", — заявил РИА Новости Погребинский.

По его словам, договоренность "будет создавать атмосферу", чтобы после Нового года стороны достигли прогресса по другим вопросам, прежде всего, гуманитарного характера.

Не без помощи патриарха

Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл в понедельник встретился с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР и лидером общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктором Медведчуком в Свято-Даниловом монастыре в Москве.

Во время этой встречи стороны согласовали дату обмена пленными и другие детали. В частности, 27 декабря Киев должен передать самопровозглашенным республикам Донбасса 306 человек, а те, в свою очередь, выдадут 74 человека.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда выразил надежду, что обмен пленными пройдет без эксцессов и назвал этот процесс очень "чувствительным".

В подготовке обмена пленными также значительную роль сыграл Владимир Путин. В ноябре Медведчук во время посещения Ново-Иерусалимского монастыря в Истре попросил российского лидера помочь наладить диалог с представителями самопровозглашенных республик Донбасса.

Перспективы конфликта в Донбассе

Уже на следующий день Путин впервые провел телефонные переговоры с Захарченко и Игорем Плотницким, который на тот момент возглавлял ЛНР. Они приветствовали мирную инициативу и сказали, что обмену пленными мешала позиция Киева, который проявлял крайнюю неуступчивость и "искусственно тормозил" процесс.

И.о. главы МИД ДНР Наталья Никонорова в понедельник заявила, что власти самопровозглашенной республики надеются на политическое урегулирование в Донбассе уже в следующем году.

"Будем надеяться, что международное сообщество окажет соответствующее давление на украинскую сторону. Мы уже слышали в заявлениях от госпожи Меркель (канцлер Германии Ангела Меркель — ред.) и господина Макрона (президент Франции Эмманюэль Макрон — ред.), что необходима активизация работы на политическом треке", — сказала Никонорова.

Она отметила, что это позволит сдвинуть с "замерзшей точки" переговоры в вопросе вступления особого статуса Донбасса. По ее мнению, для урегулирования в регионе необходима политическая воля Киева. Однако ее на данный момент нет.

Украинские власти начали весной 2014 года военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после государственного переворота в республике.

Вопрос урегулирования в Донбассе обсуждается, в том числе ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако обстрелы и боестолкновения продолжались и после неоднократно объявленных режимов прекращения огня. По данным ООН, конфликт унес жизни свыше десяти тысяч человек.