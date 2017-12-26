Памятник защитникам Абхазии вернули на прежнее место в Шотландии

СУХУМ, 26 дек – РИА Новости. Памятник в честь защитников Абхазии в шотландском Килмарноке, который был демонтирован в ноябре 2017 года по требованию Грузии, возвращен на прежнее место, сообщает Sputnik Абхазия со ссылкой на министра иностранных дел республики Даура Кове.

"Памятник возвращен и установлен на место в том виде, в котором был. На прошлом раунде Женевских дискуссий их сопредседатели довели до нас информацию о том, что они связывались с МИД Великобритании, в котором сообщили, что памятник установлен на прежнее место и без изменений", — сказал Кове.

Министр отметил, что реакция на эту новость в грузинском обществе была неоднозначной, о чем можно судить по отзывам в социальных сетях. Кове подчеркнул, что нельзя играть с такими вещами, как память, и назвал подобные действия кощунством.

После окончания грузино-абхазской войны 1992-1993 годов в шотландском Килмарноке, городе-побратиме Сухума, был разбит парк Памяти и установлен мемориал жертвам конфликта.

В ноябре 2017 года посол Грузии Тамара Беручашвили потребовала у властей Великобритании демонтировать мемориал в Килмарноке.

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