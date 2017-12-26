Власти ДНР надеются на политическое урегулирование в Донбассе в 2018 году

ДОНЕЦК, 26 дек — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики надеются на политическое урегулирование ситуации в Донбассе в 2018 году, но считают, что для этого необходимо давление мирового сообщества на Киев, заявила и.о. главы МИД ДНР Наталья Никонорова.

"Будем надеяться, что международное сообщество окажет соответствующее давление на украинскую сторону. Мы уже слышали в заявлениях от госпожи Меркель (канцлер Германии Ангела Меркель — ред.) и господина Макрона (президент Франции Эмманюэль Макрон — ред.), что необходима активизация работы на политическом треке. Это очень важное послание, и надеемся, что в 2018 году Киев прислушается к этому посланию и мы сдвинем с этой замерзшей точки процесс переговоров в вопросе вступления особого статуса (статуса Донбасса — ред.) в силу и всех остальных вопросах", — сказала Никонорова.

Она отметила, что для урегулирования в Донбассе необходима политическая воля Киева. Однако ее на данный момент нет.

"Самостоятельно вряд ли они (власти Украины — ред.) могут принять какое-либо политическое решение. Мы больше надеемся на мировое сообщество и кураторов киевской власти, что будет их воля прекратить этот конфликт. Надеемся, что достаточное давление будет оказано. Политическая воля должна родиться прежде всего там", — добавила Наталья Никонорова.