Путь в НАТО лежит через переговоры с Грецией в ООН, заявил глава Македонии

БЕЛГРАД, 26 дек – РИА Новости. Скорейшее вступление Македонии в ЕС и НАТО зависит от переговоров с Грецией о названии балканской республики, которые необходимо вести в рамках ООН, где стороны равноправны, заявил президент страны Георге Иванов во вторник в ходе обращения к нации.
Источник РИА Новости в правительственных кругах Греции сообщил в декабре РИА Новости, что Афины и Скопье планируют приступить в январе к обсуждению нового названия для бывшей югославской республики Македония.
"Реальность заключается в том, что вопрос названия стал заложником бюрократии НАТО И ЕС. Поэтому решение спора с Грецией должно быть найдено в рамках ООН, где мы равноправны. Обоюдно приемлемое решение должно уважать нашу национальную идентичность, мы не можем торговать идентичностью граждан и конституционным именем государства", — отметил Иванов.
По мнению македонского лидера, в переговорах с греческой стороной необходимо придерживаться соответствующей резолюции Совбеза ООН и решения Международного суда в Гааге. Он также напомнил, что в 2018 году пройдут две годовщины, связанные с Грецией и НАТО.
Он подчеркнул, что ожидает, что Брюссель подтвердит свою политику открытых дверей.
"Единственный способ для Македонии вернуться в нормальное состояние – как можно скорее вступить в НАТО и получить дату начала переговоров о вступлении в ЕС", — резюмировал президент Македонии.