Путь в НАТО лежит через переговоры с Грецией в ООН, заявил глава Македонии

БЕЛГРАД, 26 дек – РИА Новости. Скорейшее вступление Македонии в ЕС и НАТО зависит от переговоров с Грецией о названии балканской республики, которые необходимо вести в рамках ООН, где стороны равноправны, заявил президент страны Георге Иванов во вторник в ходе обращения к нации.

Афины и Скопье почти 30 лет не могут решить спор из-за названия государства, возникший после выхода македонцев из состава Югославии в 1991 году. Греция добивается изменения названия соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония, и блокирует вступление Скопье в ЕС и НАТО. По мнению Афин, название "Македония" отражает политику ирредентизма и может стать причиной территориальных претензий Скопье.

Источник РИА Новости в правительственных кругах Греции сообщил в декабре РИА Новости, что Афины и Скопье планируют приступить в январе к обсуждению нового названия для бывшей югославской республики Македония.

"Реальность заключается в том, что вопрос названия стал заложником бюрократии НАТО И ЕС. Поэтому решение спора с Грецией должно быть найдено в рамках ООН, где мы равноправны. Обоюдно приемлемое решение должно уважать нашу национальную идентичность, мы не можем торговать идентичностью граждан и конституционным именем государства", — отметил Иванов.

По мнению македонского лидера, в переговорах с греческой стороной необходимо придерживаться соответствующей резолюции Совбеза ООН и решения Международного суда в Гааге. Он также напомнил, что в 2018 году пройдут две годовщины, связанные с Грецией и НАТО.

"Двадцатипятилетие единогласного решения Собрания (парламента) от 23 декабря 1993 года о присоединении Македонии к НАТО и 10 лет большого срыва наших ожиданий со стороны НАТО на саммите в Бухаресте. Следующий 2018 год дает возможность НАТО исправить данную несправедливость. Это исторический шанс завершить, наконец, начатое четверть века назад", — сказал Иванов.

Он подчеркнул, что ожидает, что Брюссель подтвердит свою политику открытых дверей.

"Единственный способ для Македонии вернуться в нормальное состояние – как можно скорее вступить в НАТО и получить дату начала переговоров о вступлении в ЕС", — резюмировал президент Македонии.