Глава Македонии раскритиковал закон об официальном статусе албанского языка

БЕЛГРАД, 26 дек – РИА Новости. Закон о присвоении албанскому статуса второго официального языка в Македонии, который рассматривает парламент, противоречит конституции республики и угрожает унитарности государства, заявил президент страны Георге Иванов во вторник в ходе обращения к нации.

Законопроект о присвоении албанскому языку статуса второго официального в Македонии прошел в ноябре первое чтение в Собрании (парламенте) республики, предстоят поправки и окончательное утверждение. Бывшая правящая, ныне крупнейшая оппозиционная партия ВМРО-ДПМНЕ в декабре бойкотировала работу парламента, включая рассмотрение документа.

"Данным законом, ради краткосрочной политической выгоды поставлены под вопрос долгосрочные интересы Республики Македония и македонского народа… Напоминаю, что Республика Македония – унитарное государство всех его равноправных граждан: македонцев, албанцев, турок, сербов, влахов, цыган, бошняков, христиан, мусульман и евреев и атеистов. Этим мы и отличаемся от других", — заявил Иванов.

"Нет точного определения, что является официальным языком, служебным языком и языком в служебном употреблении. Данная неточность незамедлительно отразится на выполнении закона", — добавил президент.

Иванов отметил, что провел консультации с многочисленными экспертами из юридической и научной сфер, университетскими профессорами и судьями конституционного суда по вопросу конституционности законопроекта.

"Он не представляет опасности для македонского языка, он представляет опасность для унитарности государства. Он нарушает главный закон республики Македония – ее конституцию", — подчеркнул глава государства.

Инициатором принятия закона выступила наиболее влиятельная партия этнических албанцев ДУИ, ее поддержали партнеры по правящей коалиции — Социал-демократический союз Македонии (СДСМ) премьера Зорана Заева и некоторые представители других албанских движений.

Вызвавший споры документ является одним из условий соглашения о сотрудничестве в правящей коалиции СДСМ Заева и албанских партий, называемого "тиранской платформой". Согласно законопроекту, все структуры государственной и муниципальной властей наравне с македонским будут использовать второй язык, на котором говорит не меньше 20% населения — албанский. Сайты госорганов, другие носители служебной информации, официальные, деловые и личные документы также должны будут стать двуязычными. Денежные знаки, монеты, почтовые марки предполагается снабдить символами обеих культур.