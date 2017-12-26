Генсек ОДКБ считает информационную войну реальной угрозой для организации

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Информационная война, ведущаяся в мировом киберпространстве, стала реальной угрозой безопасности государств-членов ОДКБ, считает генсек организации Юрий Хачатуров.

"Сегодня мы столкнулись со всеми ее проявлениями: от попыток дискредитации государственной власти, создания протестного потенциала для ее свержения и до "телефонного терроризма", влекущего за собой миллиардные финансовые потери", — заявил генеральный секретарь ОДКБ, выступая на заседании научно-экспертного совета ОДКБ. Слова руководителя организации приводятся в релизе пресс-секретаря ОДКБ Владимира Зайнетдинова.

Хачатуров напомнил, что через социальные сети активно осуществляется вербовка в ряды террористических организаций. Согласно экспертным оценкам, "Исламское государство" (организация запрещена в РФ) 80% своих сторонников вербует через интернет. Генеральный секретарь отметил, что "повсеместно внедряется информация, искажающая роль России в разгроме ИГИЛ* в Сирии, пересматриваются итоги Второй мировой войны".

Касаясь резко возросшей террористической угрозы, Хачатуров отметил, что террористы расширяют ареал своих действий, терроризм принимает все более изощренные формы. "Питательной средой для международного терроризма стал хаос, возникший в регионе Ближнего и Среднего Востока в результате политики "насаждения демократии", а по сути – устранения неугодных режимов, проводимой отдельными странами", — считает он.

Заседание научно-экспертного совета ОДКБ состоялось 26 декабря 2017 года в секретариате Организации Договора о коллективной безопасности, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

В заседании приняли участие руководители структурных подразделений секретариата ОДКБ, начальник Национального исследовательского университета министерства обороны Республики Армения генерал-лейтенант Гайк Котанджан, советник посольства Республики Беларусь в Российской Федерации Вячеслав Ременчик, ведущие эксперты. Члены НЭС обсудили проблемы обеспечения коллективной безопасности в условиях новых вызовов и угроз, таких как терроризм, гибридная война, информационно-психологическое давление.

Члены НЭС согласились с оценками ситуации, высказанными генеральным секретарем ОДКБ, выступили с предложениями усилить информационно-разъяснительную работу о деятельности организации в политическом и общественно-медийном пространстве. Также было предложено проработать вопрос о переформатировании работы научно-экспертного совета с целью придания ему статуса вспомогательного органа при Совете министров иностранных дел ОДКБ.

* Запрещенная в России террористическая группировка.