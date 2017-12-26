Суд на Украине перенес рассмотрение вопроса о подсудности дела Муравицкого

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости. Верховный суд Украины перенес на 28 декабря рассмотрение ходатайства защиты об изменении подсудности дела журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого на Украине в государственной измене за свои публикации в СМИ, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее адвокаты Муравицкого обратились в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел (ВССУ) с ходатайством о смене подсудности. Они считают, что суд в Житомире не может объективно рассмотреть это дело из-за предвзятого отношения местных властей. Ходатайство было передано на рассмотрение Верховного суда Украины после ликвидации ВССУ в рамках судебной реформы.

Верховный суд на заседании во вторник принял решение о переносе рассмотрения ходатайства на 11.00 (12.00 мск) 28 декабря по ходатайству защиты обвиняемого, которая попросила объявить перерыв в заседании в связи с неявкой одного из адвокатов журналиста Андрея Гожего, который живет в Житомире.

На судебном заседании присутствовал Муравицкий, который был доставлен в Киев под конвоем из СИЗО Житомира.

Как сообщил РИА Новости адвокат Гожый, он не прибыл на заседание, потому что не знал о его проведении. Он отметил, что узнал о рассмотрении дела от киевских адвокатов Муравицкого за полчаса до заседания. Гожий добавил, что Муравицкий был доставлен под конвоем в Киев еще в субботу и будет находиться в Лукьяновском СИЗО города, пока Верховный суд не примет решение о смене подсудности.

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала Муравицкого в Житомире 1 августа. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По решению суда Муравицкий находится под арестом.