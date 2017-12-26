В Испании полицейские пожаловались на скудный рождественский обед

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. МВД Испании проведет безотлагательное внутреннее расследование относительно меню рождественского обеда, предложенного сотрудникам полиции, командированным в Барселону, пишет газета Mundo.

Несколько тысяч стражей порядка со всей страны были направлены в Каталонию в связи с односторонним провозглашением независимости региона и введения в нем прямого управления из Мадрида. Католическое Рождество отмечается в Испании и других странах 25 декабря. О проблемах с праздничным столом командировочных сообщили сами сотрудники полиции и представители профсоюза правоохранителей.

"Это обед, который дали нашим коллегам, командированным в Барселону. Вам он кажется нормальным, или вам становится стыдно, как мне?", — написал в своем Twitter помощник инспектора Альфредо Пердигеро (Alfredo Perdiguero). Полицейский разместил в своем сообщении фотографию подноса с обедом: тарелка макарон с одной мидией, кусочек рыбы в кляре, несколько рубленых котлет, булочка и бутылка питьевой воды.

Este es el menú que han dado a los compañeros desplazados a Barcelona y que están en el barco. Os parece normal o también os da vergüenza como a mi? Vaya nochebuena la suya, por dios. pic.twitter.com/BOw9Z6Dn8J — Alfredo Perdiguero M (@PerdigueroSIPEp) 24 декабря 2017 г.

Помощника инспектора поддержал крупнейший профсоюз полиции SUP. "Это рождественское меню наших полицейских, командированных в Каталонию… для защиты правового государства вдали от своих семей. Заключенных кормят лучше", — сообщил профсоюз в своем микроблоге, добавив хэштег #Vergüenza ("стыд").

Газета со ссылкой на источники МВД сообщает, что глава ведомства Хуан Игнасио Соидо во вторник приказал "незамедлительно" провести внутреннее расследование, чтобы определить, кто именно несет ответственность за вызвавшую возмущение праздничную пищу для полицейских.