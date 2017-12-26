Израильские силовики арестовали 23 палестинцев на Западном берегу

Израильские военные во время столкновений с палестинскими протестующими в районе городе Рамалла на Западном берегу. Архивное фото

Израильские военные во время столкновений с палестинскими протестующими в районе городе Рамалла на Западном берегу. Архивное фото

ГАЗА, 26 дек — РИА Новости. Силовики Израиля арестовали 23 палестинцев на Западном берегу реки Иордан, в результате число задержанных палестинцев с начала протестов возросло до 610, говорится в сообщении палестинской комиссии по делам заключенных.

Сообщается, что "израильские силы арестовали 23 палестинцев на Западном берегу на рассвете".

По данным комиссии, "число задержанных палестинцев с момента признания президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля возросло до 610 граждан". Среди задержанных 170 детей и 12 женщин, утверждается в сообщении.

Столкновения протестующих с израильскими силами безопасности продолжаются уже несколько недель с разной степенью интенсивности в ответ на решение Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда посольства.