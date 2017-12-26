Пакистан предложил Афганистану план по улучшению двусторонних отношений

ПЕКИН, 26 дек – РИА Новости. Исламабад в рамках встречи министров иностранных дел Пакистана, Афганистана и Китая предложил Кабулу план действий по улучшению двусторонних отношений, заявил по итогам переговоров глава МИД КНР Ван И.
"Пакистан предложил важный план действий по улучшению отношений с Афганистаном, так называемый план по укреплению солидарности двух стран… Мы в свою очередь предложили создать пять рабочих групп в сфере политики, экономики, вооруженных сил, разведки и проблемы беженцев", — рассказал Ван И. По его словам, предложение по формированию соответствующих рабочих групп направлено на поиски решения неурегулированных проблем.
Он отметил, что "глава МИД Афганистана дал исчерпывающий ответ на выдвинутые инициативы и выразил готовность принять план действий, я считаю, что это важный очень важный прогресс, достигнутый в ходе этой трехсторонней встречи". Ван И также выразил надежду, что предложенный Пакистаном план действий внесет значимый вклад в улучшение отношений двух стран, а также региональной стабильности.
Министр иностранных дел Пакистана заявил, что Исламабад "подчеркнул поддержку процессу мирного урегулирования, которым должны руководить сами афганцы, и они же должны быть его основными участниками, чтобы принести долгосрочный мир этой стране.. Bсе это — условие реализации наших общих целей развития, углубления связей и экономического процветания". Асиф подчеркнул важность контроля приграничной деятельности, возвращения афганских беженцев, обмен разведывательными данными для эффективного антитеррористического сотрудничества. "Мы ждем с нетерпением ответа на нашу инициативу — план действий по укреплению солидарности Афганистана и Пакистана и начала работы пяти рабочих групп", — отметил Асиф.