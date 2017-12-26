Пакистан предложил Афганистану план по улучшению двусторонних отношений

ПЕКИН, 26 дек – РИА Новости. Исламабад в рамках встречи министров иностранных дел Пакистана, Афганистана и Китая предложил Кабулу план действий по улучшению двусторонних отношений, заявил по итогам переговоров глава МИД КНР Ван И.

Первый трехсторонний диалог глав МИД Китая, Пакистана и Афганистана прошел в Пекине во вторник, договоренность о создании подобного механизма была достигнута летом этого года, его инициатором выступил Пекин. Во встрече приняли участие главы внешнеполитических ведомств Пакистана и Афганистана Ходжа Мухаммед Асиф и Салахуддин Раббани.

"Пакистан предложил важный план действий по улучшению отношений с Афганистаном, так называемый план по укреплению солидарности двух стран… Мы в свою очередь предложили создать пять рабочих групп в сфере политики, экономики, вооруженных сил, разведки и проблемы беженцев", — рассказал Ван И. По его словам, предложение по формированию соответствующих рабочих групп направлено на поиски решения неурегулированных проблем.

Он отметил, что "глава МИД Афганистана дал исчерпывающий ответ на выдвинутые инициативы и выразил готовность принять план действий, я считаю, что это важный очень важный прогресс, достигнутый в ходе этой трехсторонней встречи". Ван И также выразил надежду, что предложенный Пакистаном план действий внесет значимый вклад в улучшение отношений двух стран, а также региональной стабильности.

Глава МИД Афганистана, в свою очередь, сказал, что в настоящий момент "регион стоит перед лицом общих вызовов, но и общих возможностей для сотрудничества". "Перед нами стоят комплексные вызовы, ни одна страна не в силах преодолеть их в одиночку, принципиальной и искренней политикой правительства Афганистана остается стремление к практичному и ориентированному на результат сотрудничеству с Пакистаном в сфере поддержания мира, безопасности, борьбы с терроризмом и экономического развития", — подчеркнул Раббани. Он добавил, что стороны "в ходе сегодняшнего диалога подтвердили приверженность повышению сотрудничества в использовании наших общих возможностей для борьбы с общими угрозами".

Министр иностранных дел Пакистана заявил, что Исламабад "подчеркнул поддержку процессу мирного урегулирования, которым должны руководить сами афганцы, и они же должны быть его основными участниками, чтобы принести долгосрочный мир этой стране.. Bсе это — условие реализации наших общих целей развития, углубления связей и экономического процветания". Асиф подчеркнул важность контроля приграничной деятельности, возвращения афганских беженцев, обмен разведывательными данными для эффективного антитеррористического сотрудничества. "Мы ждем с нетерпением ответа на нашу инициативу — план действий по укреплению солидарности Афганистана и Пакистана и начала работы пяти рабочих групп", — отметил Асиф.