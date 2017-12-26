Спикер парламента Иракского Курдистана заявил об отставке

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Спикер парламента автономного Иракского Курдистана Юсуф Мухаммед во вторник официально заявил, что покидает свой пост, это произошло через несколько дней после того, как его партия "Горран" ("Перемены") ушла из правительства региона, сообщает телеканал Rudaw.

"По ряду причин после одобрения со стороны Национальной ассамблеи (движения) "Горран" я объявляю о своей отставке с поста члена и спикера парламента", — заявил он.

На прошлой неделе об отставке Мухаммеда агентству РИА Новости сообщил курдский источник. Он добавил, что две партии — движение "Горран" и "Исламская группа" — вышли из состава регионального правительства на фоне протестов в автономии. Ранее сообщалось, что в демонстрациях в разных районах Иракского Курдистана погибли не менее семи человек и более 80 пострадали. Протесты начались в связи с задержкой зарплаты и тяжелой экономической ситуацией в автономии. Протестующие напали на один из офисов ведущей "Демократической партии Курдистана" (ДПК) и сожгли его.

Как отметил курдский источник, две оппозиционные партии занимали семь мест в правительстве. Всего в курдском региональном правительстве 19 министров, решающую роль в нем играют ДПК и "Патриотический союз Курдистана".