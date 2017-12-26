МИД Азербайджана исключил из "черного списка" российского блогера

БАКУ, 26 дек — РИА Новости. МИД Азербайджана исключил из "черного списка" гражданина России, фотографа и блогера Владимира Кезлинга, ранее внесенного за несогласованный с Баку визит в Нагорный Карабах, сообщил РИА Новости во вторник официальный представитель ведомства Хикмет Гаджиев.

Баку в 2013 году обнародовал "черный список" иностранцев, которые посетили без согласования с азербайджанскими властями территорию непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), лицам из него запрещен въезд в Азербайджан. Список периодически обновляется.

"Гражданин России, фотограф и блогер Владимир Кезлинг обратился с письмом в Генеральное консульство Азербайджана в Санкт-Петербурге, в котором попросил удалить его имя из "Списка иностранных граждан, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджанской Республики", — сказал Гаджиев.

По его словам, в своем письме блогер выразил уважение к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, его законам и признанной на международном уровне неприкосновенности границ, обращение блогера "было рассмотрено в соответствующем порядке", после чего было принято решение об удалении его имени из списка.

Подробнее об армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе читайте в справке РИА Новости >>