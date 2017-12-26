В Белоруссии ожидают, что консультации с Россией по визам пройдут в январе

МИНСК, 26 дек – РИА Новости. Белорусско-российские экспертные консультации по соглашению о взаимном признании виз, запланированные на конец декабря, перенесены, ожидается, что они пройдут в январе, сообщил РИА Новости во вторник начальник департамента по гражданству и миграции министерства внутренних дел Белоруссии Алексей Бегун.

Ранее Бегун сообщил, что проект соглашения практически согласован и находится в высокой степени готовности. Он отмечал, что до конца года был запланирован еще один раунд переговоров и взаимных консультаций на территории Белоруссии. Планировалось, что документ будет подписан до конца этого года, однако посол РФ в Минске Александр Суриков заявил, что проект соглашения о взаимном признании виз, возможно, окончательно подготовят к подписанию в январе-феврале 2018 года.

"Не получилось (провести консультации в декабре – ред.) ни у одной, ни у другой стороны. Думаю, что мы в январе месяце проведем последние консультации", — сказал Бегун.

По его словам, экспертам не удалось провести в конце декабря очередной раунд консультаций, как это планировалось ранее, из-за того, что белорусская сторона лишь на прошлой неделе получила предложения по документу от российских коллег. "Мы только в конце недели получили российский проект, он только к нам пришел", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что очередной раунд консультаций пройдет, как и планировалось прежде, на белорусской территории.

Бегун также согласился с оценкой российского дипломата относительно сроков подписания соглашения. "Должно быть, однозначно", — сказал он, отвечая на вопрос, может ли быть документ подписан в январе-феврале, как говорил посол РФ.

Белоруссия и Россия работают над проектом соглашения о взаимном признании виз и иных разрешительных документов для пребывания на территории Союзного государства. Ранее планировалось, что соглашение коснется граждан тех стран, с которыми у Москвы и Минска действует одинаковый порядок въезда. А пятидневный безвизовый режим, который ввела Белоруссия в отношении жителей 80 стран при условии въезда через аэропорт Минска, будет действовать только на территории Белоруссии. То есть иностранец не сможет в рамках этого режима посетить РФ. Как сообщал Бегун РИА Новости, разрабатываемое соглашение о взаимном признании виз должно заработать в 2018 году, но не обязательно с 1 января.

Позже стороны отметили, что остаются нерешенными два вопроса, которые предстоит согласовать, в том числе в рамках внутренних консультаций, речь идет о вопросе безвизового пребывания и реадмиссии.