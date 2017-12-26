В США задержали гурмана, пожаловавшегося на моллюсков в ресторане

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В городе Стюарт в американском штате Флорида мужчину задержали за то, что он несколько раз звонил в службу спасения 911 только затем, чтобы пожаловаться на недостаточно больших моллюсков в ресторане, сообщает городская полиция.

По данным портала TCPalm, 51-летний мужчина заказал в ресторане, специализирующемся на морепродуктах, тарелку моллюсков. Перед заказом официант предупредил его, что моллюски маленькие. Когда мужчине принесли блюдо, он выразил негодование размером, поэтому ресторан решил бесплатно подать еще одну тарелку.

"Он пожаловался, что поданные ему моллюски очень маленькие. Не хотел платить за них", — заявил порталу представитель местной полиции Брайан Боссио.

Разочарованный гурман позвонил в службу спасения 911. "Я тут кое-что заказал, оно оказалось чрезвычайно маленьким", — сказал он диспетчеру. Тот посоветовал позвонить в полицию, а не беспокоить службу по такому вопросу и дал номер. Мужчина не успокоился и позвонил еще два раза, так как якобы не смог дозвониться до полиции.

Его задержали за административное правонарушение. "Но офицер не отправил парня в тюрьму", — рассказал представитель полиции.