РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Эксперт РСМД усомнился в успехе переговоров Китая, Пакистана и Афганистана

13:5126.12.2017
(обновлено: 13:52 26.12.2017)
06990
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкВид на город Кабул в Афганистане. Архивное фотоВид на город Кабул в Афганистане. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Новый трехсторонний формат переговоров Пекин-Кабул-Исламабад может внести вклад в афганское урегулирование, в частности, в рамках московской площадки, но ждать больших успехов от этих переговоров не стоит, считает глава Евразийского аналитического клуба, эксперт РСМД Никита Мендкович.

Афганские полицейские. Архивное фото
© AP Photo / Shah Marai
Глава МИД Афганистана призвал "Талибан"* сесть за стол переговоров
Во вторник в КНР состоялся первый трехсторонний диалог глав МИД Китая, Пакистана и Афганистана, договоренность о создании подобного механизма была достигнута летом этого года. По итогам переговоров глава МИД КНР Ван И на пресс-конференции заявил, что правительство Афганистана намерено в ближайшее время представить программу мирных переговоров с радикальным движением "Талибан". Китайский министр заверил, что переговоры не противоречат усилиям США по урегулированию афганской проблемы, а также подчеркнул, что главными целями переговоров являются улучшение двусторонних отношений Афганистана и Пакистана, установление между ними доверия, а также продвижение совместного развития и процветания, принятие совместных усилий по обеспечению регионального мира и стабильности в регионе.

"Это уже не первая попытка по стабилизации ситуации в Афганистане политическими методами. На это были направлены многосторонние переговоры под руководством США, на это был направлен так называемый московский формат. Теперь на переговорах единоличным арбитром пытается выступить Китай", — заявил эксперт РИА Новости.

По его словам, состав участников объясняется тем, что пакистанские военные и разведывательные круги имеют тесные связи с афганскими талибами и даже используют их как политический инструмент для решения своих задач, в чем их регулярно обвиняют США и Индия.

"Китай, судя по всему, пытается добиться отказа от такой политики, выступая арбитром на таких переговорах, и, видимо, настаивая на каких-то уступках афганской стороны. Проблема в том, что, к сожалению, в области такого политического решения все попытки пока терпели крах. Во многом из-за того, что все стороны переговоров выдвигали друг другу неприемлемые требования, не могли предоставить необходимые гарантии", — отметил Мендкович.

В частности, переговоры в Москве, два первых раунда которых состоялись в этом году, "на текущий момент оказались неудачными из-за позиции Афганистана и Индии".

Американские военные в Афганистане. Архивное фото
© Flickr / The U.S. Army
Пенс рассказал, когда американские военные покинут Афганистан
"Это связано с тем, что Пакистан заинтересован в нейтральном статусе Афганистана или превращении в своего союзника, исключении его превращения в индийский военно-политический плацдарм. Добиться соответствующих гарантий от Нью-Дели и Кабула в Москве им не удалось. Учитывая, что Индия по факту не участвует в этих переговорах по Афганистану в Китае, не думаю, что здесь тоже удастся добиться прогресса. Я просто не верю в реальные успехи", — отметил эксперт.

Он пояснил, что Индия "крайне скептически" отнеслась к московскому формату, который, по словам эксперта, подразумевал в конечном счете соглашение Кабула и вооруженной оппозиции. Эксперт не исключил, что Пекин в рамках трехстороннего формата пытается придать импульс переговорам на московской площадке, но подчеркнул, что маловероятно, что "ставкой только на Кабул и Исламабад можно добиться успеха".

"Если удастся скорректировать в рамках пекинского формата позиции Кабула и Исламабада, были бы надежды на более продуктивное развитие московского формата. Теоретически, такое возможно, но при нынешних вводных я не жду большого успеха от переговоров в Китае", — заключил Мендкович.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена