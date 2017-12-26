Эксперт РСМД усомнился в успехе переговоров Китая, Пакистана и Афганистана

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Новый трехсторонний формат переговоров Пекин-Кабул-Исламабад может внести вклад в афганское урегулирование, в частности, в рамках московской площадки, но ждать больших успехов от этих переговоров не стоит, считает глава Евразийского аналитического клуба, эксперт РСМД Никита Мендкович.

Во вторник в КНР состоялся первый трехсторонний диалог глав МИД Китая, Пакистана и Афганистана, договоренность о создании подобного механизма была достигнута летом этого года. По итогам переговоров глава МИД КНР Ван И на пресс-конференции заявил, что правительство Афганистана намерено в ближайшее время представить программу мирных переговоров с радикальным движением "Талибан". Китайский министр заверил, что переговоры не противоречат усилиям США по урегулированию афганской проблемы, а также подчеркнул, что главными целями переговоров являются улучшение двусторонних отношений Афганистана и Пакистана, установление между ними доверия, а также продвижение совместного развития и процветания, принятие совместных усилий по обеспечению регионального мира и стабильности в регионе.

"Это уже не первая попытка по стабилизации ситуации в Афганистане политическими методами. На это были направлены многосторонние переговоры под руководством США, на это был направлен так называемый московский формат. Теперь на переговорах единоличным арбитром пытается выступить Китай", — заявил эксперт РИА Новости.

По его словам, состав участников объясняется тем, что пакистанские военные и разведывательные круги имеют тесные связи с афганскими талибами и даже используют их как политический инструмент для решения своих задач, в чем их регулярно обвиняют США и Индия.

"Китай, судя по всему, пытается добиться отказа от такой политики, выступая арбитром на таких переговорах, и, видимо, настаивая на каких-то уступках афганской стороны. Проблема в том, что, к сожалению, в области такого политического решения все попытки пока терпели крах. Во многом из-за того, что все стороны переговоров выдвигали друг другу неприемлемые требования, не могли предоставить необходимые гарантии", — отметил Мендкович.

В частности, переговоры в Москве, два первых раунда которых состоялись в этом году, "на текущий момент оказались неудачными из-за позиции Афганистана и Индии".

"Это связано с тем, что Пакистан заинтересован в нейтральном статусе Афганистана или превращении в своего союзника, исключении его превращения в индийский военно-политический плацдарм. Добиться соответствующих гарантий от Нью-Дели и Кабула в Москве им не удалось. Учитывая, что Индия по факту не участвует в этих переговорах по Афганистану в Китае, не думаю, что здесь тоже удастся добиться прогресса. Я просто не верю в реальные успехи", — отметил эксперт.

Он пояснил, что Индия "крайне скептически" отнеслась к московскому формату, который, по словам эксперта, подразумевал в конечном счете соглашение Кабула и вооруженной оппозиции. Эксперт не исключил, что Пекин в рамках трехстороннего формата пытается придать импульс переговорам на московской площадке, но подчеркнул, что маловероятно, что "ставкой только на Кабул и Исламабад можно добиться успеха".

"Если удастся скорректировать в рамках пекинского формата позиции Кабула и Исламабада, были бы надежды на более продуктивное развитие московского формата. Теоретически, такое возможно, но при нынешних вводных я не жду большого успеха от переговоров в Китае", — заключил Мендкович.