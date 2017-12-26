В декларации министра инфрастуктуры Украины выявили нарушения, пишут СМИ

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости. Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) выявило нарушения в электронной декларации министра инфраструктуры Владимира Омеляна за 2016 год, передает во вторник агентство "Украинские новости" со ссылкой на ответ ведомства на запрос.

"По результатам проверки установлено, что Омелян при внесении сведений о праве совместной собственности супруги на квартиру площадью 82,5 квадратных метра не указал информацию о совладельцах", — говорится в сообщении.

Указывается, что в разделе "Объекты недвижимости" Омелян указал недостоверные данные, что является нарушением закона.

"Фактов совмещения и конфликта интересов у Омеляна не установлено. Также отсутствуют основания для привлечения Омеляна к административной или уголовной ответственности", — говорится в сообщении.

По данным агентства, теперь министр должен будет подать исправленную декларацию.

В рамках борьбы с коррупцией на Украине проверяют декларации чиновников. В частности, уже проверены декларации президента Петра Порошенко, премьера Владимира Гройсмана и некоторых членов правительства.