Страны Балтии являются "троянским конем" внутри ЕС, считает профессор ВШЭ

ВИЛЬНЮС, 26 дек – РИА Новости. В интервью Sputnik Литва американист, профессор НИУ "Высшая школа экономики" Александр Домрин рассказал, что страны Балтии являются "засланным казачком" в составе ЕС.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров призвал Евросоюз не идти на поводу у стран-русофобов при выстраивании отношений с Москвой.

Домрин указал на то, что министр не говорит о русофобском характере самого Евросоюза.

"Есть группа стран в Восточной и Центральной Европе, которые откровенно сами американцы для себя называют "шестерками Америки". Вот эти самые страны-русофобы — это русофобская периферия России, которая мало того, что много вреда приносит нашей стране, но на самом деле это такой "засланный казачок", "троянский конь" в составе самого Евросоюза", — отметил эксперт.

Домрин добавил, что некоторые страны относятся к России негативно, поскольку, ссорясь с ней, теряют деньги, но наладить отношения не могут.

По его словам, это страны-транзитеры, которые начинают терять значительные средства из-за того, что Россия отказывается полагаться на их непредсказуемый характер и строит, например, "Северный поток".

"Очень любопытный получается диалог с этими странами, с той же Прибалтикой: "Россия — тюрьма народов, не строй газопровод в обход Прибалтики, дай нажиться на транзите российского газа!". Или Польша: "Россия — тюрьма народов, купи наши яблоки!" Но как-то не хочется иметь дело с такими персонажами, под такими лозунгами", — подчеркнул эксперт.

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