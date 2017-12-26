Во Львове радикалы разбили окна в отделении "дочки" Сбербанка

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости. Радикалы разбили окна и разрисовали стены в отделении украинской "дочки" Сбербанка во Львове, сообщает местный сайт "032" со ссылкой на депутата горсовета Игоря Зинкевича.

Инцидент произошел в ночь на 26 декабря, пострадал филиал на улице Городецкой, 147.

"Проникновение в помещение учреждения не произошло, однако неизвестные разбили окна банка, а на стенах оставили надписи красной краской с лозунгами "выметайтесь", — отмечает издание.

Руководитель пресс-службы полиции Львовской области Светлана Добровольская рассказала РИА Новости, что правоохранители пытаются установить личности радикалов, решается вопрос об открытии уголовного дела.

Украинские радикалы ранее неоднократно совершали акты вандализма в отношении работающих в стране "дочек" российских банков.

Украина с 23 марта на год ввела санкции против всех пяти работающих в стране структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности материнских структур.