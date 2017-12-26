Пушков уверен, что комплексы Javelin не помогут Киеву "отбить Донбасс"

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что противотанковые ракетные комплексы Javelin вряд ли помогут Киеву вернуть Донбасс под свой контроль.

"В США уверены: комплексы Javelin помогут Киеву "отбить Донбасс". То есть ничего не понимают ни в Донбассе, ни в Украине, ни в самих комплексах", — написал Пушков в Twitter.

На прошлой неделе американские СМИ сообщили, что в Белом доме уже одобрили план по предоставлению Украине "летального оружия", в том числе и Javelin — переносных противотанковых ракетных комплексов, применяемых для уничтожения бронетехники, вертолетов и беспилотников. Кроме того, Канада включила Украину в список стран, в которые разрешено продавать оружие.

Как заявляли в Госдепартаменте, Вашингтон принял решение о поставках Украине оборонительного вооружения для защиты ее территориальной целостности и суверенитета.

Москва выразила обеспокоенность этими планами. По словам статс-секретаря, замглавы российского МИД Григория Карасина, таким образом США и Канада втягиваются в конфликт в Донбассе и вновь разжигают его.