МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Вашингтон навязывает образы стран-агрессоров в своих экономических интересах и действует, как во времена "холодной войны", заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

В интервью газете "Аргументы и факты" Патрушев напомнил, что в новой американской стратегии национальной безопасности Иран и КНДР названы странами-изгоями, а Россия и Китай – "ревизионистскими авторитарными державами", которые бросают вызов США и стремятся подорвать их безопасность. Среди приоритетов внешней политики США этот документ отмечает "укрепление мира при помощи силы" и "распространение американского влияния".

"За навязываемыми Вашингтоном образами стран-агрессоров стоят реальные экономические интересы и всё те же, не меняющиеся десятилетиями экспансионистские установки времён холодной войны", — сказал Патрушев.

Секретарь Совбеза РФ напомнил, что военный бюджет США на 2018 год составил почти 700 миллиардов долларов, в том числе он предполагает выделение 4,6 миллиарда долларов на сдерживание так называемой "российской агрессии" в Европе. Из этой суммы 100 миллионов долларов — целевая помощь на укрепление обороны прибалтийских государств, а 350 миллионов долларов разрешается израсходовать на военную помощь Украине. "В истории XX века есть множество примеров, к каким страшным последствиям привели такие вливания из-за океана", — отметил Патрушев.