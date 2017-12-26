ТОКИО, 26 дек — РИА Новости. Северная Корея создала новый спутник. Об этом сообщила южнокорейская газета "Чунан Ильбо" со ссылкой на источники в разведке.
Предыдущий запуск спутника "Кванменсон-4" с одноименной ракетой-носителем состоялся 7 февраля 2016 года с космодрома Сохэ в провинции Пхёнан-Пукто. Из-за этого запуска ситуация на Корейском полуострове резко обострилась.
По данным японских и южнокорейских военных, эта ракета — усовершенствованная модификация носителя "Ынха-3" ("Млечный путь"), гражданской версии межконтинентальной баллистической ракеты "Тэпходон-2".