Северокорейский военнослужащий на космодроме Сохэ в провинции Пхёнан-Пукто, КНДР. Архивное фото

Северокорейский военнослужащий на космодроме Сохэ в провинции Пхёнан-Пукто, КНДР. Архивное фото

ТОКИО, 26 дек — РИА Новости. Северная Корея создала новый спутник. Об этом сообщила южнокорейская газета "Чунан Ильбо" со ссылкой на источники в разведке.

По данным издания, спутник получил название "Кванменсон-5" ("Яркая звезда"). Подробностей и технических характеристик не приводится.

Предыдущий запуск спутника "Кванменсон-4" с одноименной ракетой-носителем состоялся 7 февраля 2016 года с космодрома Сохэ в провинции Пхёнан-Пукто. Из-за этого запуска ситуация на Корейском полуострове резко обострилась.

По данным японских и южнокорейских военных, эта ракета — усовершенствованная модификация носителя "Ынха-3" ("Млечный путь"), гражданской версии межконтинентальной баллистической ракеты "Тэпходон-2".