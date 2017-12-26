В Китае правозащитника осудили на восемь лет

ПЕКИН, 26 дек — РИА Новости. Суд в китайском городе Тяньцзинь приговорил во вторник активиста-правозащитника У Ганя к восьми годам тюремного заключения по обвинению в подрывной деятельности против государственной власти, сообщается в заявлении суда.

Активист и блоггер У Гань, известный под ником Super Vulgar Butcher, был задержан в мае 2015 года за регулярную публикацию в сети материалов на чувствительные темы, а также за подрывную деятельность в ходе уличных протестов.

Приговор был оглашён во вторник в ходе первого слушания по этому делу, оно прошло в открытом режиме. Приговор помимо тюремного срока включает лишение правозащитника политических прав на пять лет.

Сообщается, что У Гань, "недовольный существующим политическим режимом, постепенно формировал замыслы по свержению действующей власти и на протяжении долгого времени распространял в сети многочисленные заявления, направленные против политического режима и установленного законом государственного строя".

В заявлении суда также говорится, что У Гань "вступил в сговор с представителями незаконных религиозных групп, с которыми под прикрытием "проведения представлений" по защите прав человека организовывал неправомерные массовые уличные акции, создавал волнения, дурно высказывался в интернете о других людях, распространял ложную информацию, критиковал власти, осуществлял нападки на установленный законом политический строй и совершал другие подрывные преступления, направленные на свержение социалистического строя и создание угрозы национальной безопасности и социальному спокойствию".