СМИ: в Венесуэле освободили 44 задержанных за участие в протестах

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Количество освобожденных участников массовых протестов в Венесуэле 2014 и 2017 годов, которых оппозиция считает политическими заключенными, увеличилось до 44 человек, сообщает газета Nacional.

Ранее сообщалось о 36 освобожденных.

"С субботы… были освобождены 44 политических заключенных", — пишет издание со ссылкой на Альфредо Ромеро, главу правозащитной организации Foro Penal, которая опубликовала полный список освобожденных.

"Правительство заинтересовано в снижении количества политических заключенных, чтобы снизить затраты, которые они представляют. Все еще остаются 227 политических заключенных", — приводит агентство Франс Пресс слова Ромеро.

Ранее сообщалось, что венесуэльские власти начали процесс освобождения участников массовых протестов 2014 и 2017 годов, которых оппозиция считает политическими заключенными.

В субботу перед католическим Рождеством глава Национального учредительного собрания Делси Родригес объявила, что в отношении 80 заключенных могут быть применены альтернативные тюремному содержанию меры. После этого первые 13 человек из списка были доставлены в собрание, где заслушали выступление Родригес на эту тему.

В июле в Венесуэле прошли выборы в национальное учредительное собрание, которое занялось подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв собрания должен быть осуществлен через референдум. Эти выборы прошли на фоне массовых протестов, которые унесли с апреля жизни более 120 человек. В массовых беспорядках в начале 2014 года погибли еще 43 человека.

Венесуэльская оппозиция называла освобождение политических заключенных одним из условий для диалога с правительством. В январе в Доминиканской республике пройдет очередной раунд переговоров.