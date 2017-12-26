Новым послом России в Молдавии станет Олег Васнецов, пишет "Коммерсант"

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Посольство России в Кишиневе возглавит глава департамента по связям с российскими регионами, парламентом и общественными объединениями МИД Олег Васнецов, пишет во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в обеих столицах.

С 2012 года Россию в Молдавии представляет Фарит Мухаметшин, которому в начале 2018 года исполнится 71 год — выше предельного возраста нахождения на государственной службе.

"Нынешнего главу российской дипмиссии Фарита Мухаметшина сменит Олег Васнецов, который последние восемь лет отработал в центральном аппарате МИД России", — пишет издание.

Васнецов работает в системе МИД с 1975 года. Он владеет французским, английским и болгарским языками, работал в посольствах в Софии, Париже и Киншасе, а в центральном аппарате МИД — в департаменте по культурным связям и ЮНЕСКО и департаменте по связям с регионами России, парламентом и общественными объединениями.