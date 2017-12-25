Аккаунт Ассанжа стал вновь доступен в Twitter

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Аккаунт основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа вновь стал доступен в социальной сети Twitter.

В понедельник утром при попытке открыть микроблог Ассанжа в Twitter сообщалось, что данной страницы не существует. Предполагалось, что основатель WikiLeaks сам удалил свой аккаунт.

С момента возобновления работы аккаунта Ассанж уже оставил два сообщения: карикатуру, изображающую Санта-Клауса за подсчетом хороших и плохих поступков WikiLeaks, а также видеоролик с призывом к пожертвованию средств основанному им сайту политических разоблачений.

Ни сам Ассанж, ни WikiLeaks пока никак не прокомментировали отсутствие микроблога, несмотря на оживленное обсуждение, которое это событие вызвало среди пользователей Twitter. Руководство социальной сети также не комментирует произошедшее.

Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне — тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks. В последнее время Ассанж поддерживал связь с внешним миром, в том числе, с помощью Twitter, где регулярно публиковал свои комментарии.

Ассанж в 2006 году основал сайт WikiLeaks для публикации различных секретных или закрытых для общего доступа сведений, разоблачающих коррупцию и злоупотребления. Поначалу целью WikiLeaks было названо разоблачение коррупции в странах Средней Азии, Китае и России, однако большое внимание уделялось и разоблачению деятельности правительств и корпораций на Западе.