Латыши сохранили здравый смысл под напором пропаганды, считает политолог

РИГА, 25 дек – РИА Новости. Латвийские власти решили привлечь местное население к слежке и доносу на лиц, которые используют в речи русский язык, однако желающих оказалось не так много — всего 35 человек получили удостоверения "общественный помощник".

В интервью Sputnik Латвия генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев отметил, что все прибалтийские народы всегда были обладателями здравого смысла.

"К сожалению, не всегда эти качества удается сохранить под напором пропаганды. Но латышам это удалось. Главное даже не в этом. Главное, что люди, живущие в обычной жизни, не хотят придерживаться военно-политических позиций правительства или кого-то в элите и ссориться со своими соседями, устраивать тотальный контроль. Они хотят просто жить, и это нормально", — сказал Журавлев.

Ранее Sputnik сообщал, что в Латвии появятся "общественные помощники", которые будут проверять, как выполняется закон о государственном языке. Первые удостоверения вручил министра юстиции республики Дзинтарс Расначс.

"Языковые инспекторы" призваны следить, не допускаются ли нарушения в порядке использования государственного языка в публичном пространстве. В случае обнаружения нарушений они будут обязаны сообщать о них ответственным должностным лицам Центра государственного языка.

Пионеры общественного движения должны были отправиться в рейды по улицам, магазина и даже офисам латвийских городов. Общая численность "общественных помощников" предполагалось довести до сотни.

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