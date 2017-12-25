Главы Казахстана и Киргизии подписали договор о демаркации линии госграницы

АСТАНА, 25 дек — РИА Новости. Президенты Казахстана и Киргизии Нурсултан Назарбаев и Сооронбай Жээнбеков подписали договор о демаркации линии госграницы между странами, передает корреспондент РИА Новости.

На сегодняшний день Киргизия и Казахстан закончили демаркацию всей линии госграницы, которая составляет более 1,2 тысячи километров, и после подписания документа юридическое оформление государственных рубежей, остававшихся неопределенными с момента развала СССР, на киргизско-казахском участке будет полностью завершено.

"Сегодня подписаны важнейшие двусторонние соглашения, направленные на дальнейшее углубление казахстанско-кыргызского сотрудничества. Это договор о демаркации государственной границы, а также соглашение о режиме государственной границы", — сказал Назарбаев журналистам по итогам подписания.

Он отметил, что вопросы "по демаркации и режиму госграницы не решались долгие годы". Назарбаев поблагодарил лидера Киргизии за то, что он "взялся за этот вопрос". "Подписание данных документов завершает межгосударственное правовое оформление наших границ по всей длине и является ярким примером плодотворного, конструктивного сотрудничества и доверия", — заявил Назарбаев.

В понедельник Жээнбеков прибыл в Казахстан с первым официальным визитом в качестве главы Киргизии. Жээнбеков во время встречи с Назарбаевым заявил, что приложит все усилия для укрепления отношений между странами.

Посетить Казахстан с визитом Назарбаев пригласил Жээнбекова во время встречи на полях саммита в Минске в конце ноября. За несколько месяцев до этого отношения между государствами ухудшились после того, как занимавший на тот момент пост президента Киргизии Алмазбек Атамбаев обвинил Казахстан во вмешательстве во внутренние дела республики. Казахстан ввел усиленные меры безопасности на границе с Киргизией, в результате которых среднее ежедневное количество пересекающих границу грузов снизилось почти в три раза. В связи с этим власти Киргизии обратились с жалобами в ВТО и ЕЭК.

В начале декабря, после вступления Жээнбекова в должность президента, главы двух государств договорились об урегулировании ситуации на границе. Правительства Киргизии и Казахстана подписали "дорожную карту" урегулирования взаимоотношений между странами.