Песков объяснил негативное отношение к поставкам США ракет Javelin Украине

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Россия негативно относится к решению США поставить Украине противотанковые управляемые ракеты комплекса Javelin, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Негативно, мы об этом неоднократно говорили. Об этом неоднократно говорил президент", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"В первую очередь, конечно, это связано с тем, к сожалению, весьма сильно влияние в Киеве фактически экстремистски и националистически настроенных элементов, которые, получив так или иначе в стране подобные виды вооружений, могут использовать это для развязывания очередных провокационных и агрессивных действий в отношении республик Донбасса", — заявил Песков.

"Безусловно, об этом говорилось и на высшем уровне, конечно, Москве глубоко не безразлична судьба нескольких миллионов людей, которые живут в непризнанных республиках", — добавил он.

По информации агентства Ассошиэйтед Пресс, США одобрили план по предоставлению Украине противотанковых ракет Javelin. Как сообщило агентство, после формального одобрения американским президентом план поставок будет направлен в конгресс, который в месячный срок должен будет рассмотреть его и передать на одобрение госдепартамента США.

По информации телеканала ABC, речь идет о поставках 210 противотанковых ракет и 35 установок на сумму 47 миллионов долларов.

В американском дипломатическом ведомстве РИА Новости прокомментировали эту информацию и подтвердили принятие решения по поставкам.