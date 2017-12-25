Эксперт рассказал, кто может последовать примеру Гватемалы по Иерусалиму

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Зависимые от Вашингтона страны могут последовать примеру США и Гватемалы, принявшим решение перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим, считает старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

Президент Гватемалы Джимми Моралес сообщил в воскресенье о решении перенести посольство своей страны в Израиле в Иерусалим из Тель-Авива вслед за аналогичным решением властей США. Эксперт прокомментировал РИА Новости возможность подобных же шагов со стороны других государств.

О самом решении Долгов сказал, что этот шаг является следованием позиции, которой придерживается президент США, и не является каким-то неожиданным событием, поскольку до этого сообщалось, что и руководство Израиля, и США работают над тем, чтобы другие государства последовали примеру Вашингтона.

"Гватемала, как известно, это государство, которое полностью зависит от США, от помощи — финансовой, политической, дипломатической и военной, а также идет в русле политики США, поэтому это решение обусловлено именно этими факторами", — заявил эксперт.

"Я думаю, что некоторые государства, которые в такой же степени зависимы от США, могут последовать за решением руководства Гватемалы", — добавил Долгов, отметив, что этих государств не будет много, и указав на риски того, что граждане и структуры этих стран за рубежом могут стать мишенью для радикальных действий тех группировок исламистских, которые выступают против США и Израиля.

По его словам, речь идет о небольших странах Латинской Америки, а также Африки, которые не играют особой роли на международной арене. "Если говорить о более значимых странах, навряд ли это сейчас будет", — отметил эксперт.

Ранее ГА Ассамблея ООН приняла резолюцию о непризнании решения США по статусу Иерусалима в качестве столицы Израиля, в ходе голосования в четверг за документ проголосовали 128 стран, девять были против, еще 35 воздержались. Против резолюции тогда выступили США, Израиль, Гватемала, Гондурас, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Палау, Того.

Однако, по словам эксперта, решения небольших государств "не делают погоды в политике" и не будут каким-то значимым моментом в глобальной политике. Как отметил Долгов, даже тот факт, что Израиль будет представлять как их поддержку, эти шаги не являются важными в плане продвижения интересов Израиля.

В начале декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива. Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь, стран Ближнего Востока и Палестины.