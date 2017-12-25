Матвиенко подтвердила подготовку визита в КНДР и Южную Корею

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подтвердила, что идёт подготовка ее визитов в КНДР и Южную Корею в 2018 году, по её словам, сроки визита в Пхеньян будут зависеть от ситуации на Корейском полуострове.

"Идёт подготовка этих визитов, проработка", — сказала она на пресс-конференции, уточнив, что эти визиты состоятся по приглашению национальных парламентов.

По словам Матвиенко, конкретные сроки ее визита в Пхеньян будут зависеть от ситуации на Корейском полуострове, которая "стремительно меняется".

Что касается Сеула, то визит туда пройдёт "спустя какое-то время" после Олимпиады-2018 в феврале 2018 года.

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