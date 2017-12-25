В Киеве заявили о готовности передать ДНР и ЛНР 306 пленных‍

КИЕВ, 25 дек — РИА Новости. Киев готов передать ополченцам в рамках обмена пленными в Донбассе 306 человек, процедура пройдет в ближайшее время, заявила представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Украине, вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

Ранее в понедельник предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл встретился в Даниловом монастыре с руководителем ДНР Александром Захарченко, исполняющим обязанности главы ЛНР Леонидом Пасечником и лидером общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктором Медведчуком. Итогом встречи стала договоренность о том, что обмен пленными в Донбассе состоится 27 декабря.

"Мы готовы в ближайшее время передать 306 граждан (где это позволяет украинское законодательство), чтобы освободить 74 украинца с оккупированных территорий", — написала Геращенко в понедельник на своей странице в Facebook.

По ее словам, президент Украины Петр Порошенко лично координировал работу всех ведомств, отвечающих за проведение обмена пленными.