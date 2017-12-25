Пилоты турецкого лайнера отложили вылет из-за запаниковавшего пассажира

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Внезапная "паническая атака" у одного из пассажиров вынудила самолет авиакомпании Turkish Airlines, вылетавший из Турецкой Республики Северного Кипра (ТСРК) в Стамбул, вернуться в аэропорт, сообщают местные СМИ.

По данным агентства IHA , лайнер Boeing 737-800 с 67 пассажирами на борту должен был вылететь в воскресенье в 22.00 по местному времени (23.00 мск) из аэропорта Эрджан в ТСРК. У одного из пассажиров возникла "паническая атака", вследствие чего самолет вернули обратно к зданию аэропорта. Из-за подозрительного поведения пассажира полиция решила проверить самолет на наличие бомбы.

В результате проверки бомба не была найдена, а запаниковавшего пассажира и его друга высадили из самолета и препроводили в полицейский участок. После небольшой проверки их отпустили.

Лайнер вылетел в Стамбул, однако вместо аэропорта Сабиха Гёкчен в азиатской части города самолет приземлился в международном аэропорту имени Ататюрка в европейской части. Агентство IHA назвало такую неприятность "еще одним шоком для пассажиров".