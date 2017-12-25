Глава МИД Казахстана прокомментировал политику КНДР

АСТАНА, 25 дек — РИА Новости. Политика КНДР подрывает коллективные усилия по обеспечению безъядерного будущего, заявил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

"Одной из угроз безопасности в регионе является ракетно-ядерная программа КНДР", — сказал Абдрахманов в ходе правительственного часа в мажилисе (нижней палате) парламента Казахстана.

Он заявил, что "Казахстан внимательно следит за развитием напряженной ситуации вокруг северокорейской ядерной программы".

"Мы разделяем всеобщее осуждение безответственной политики Пхеньяна, подрывающей коллективные усилия по обеспечению безъядерного будущего", — заключил Абдрахманов.

Ранее СБ ООН принял новую резолюцию по оказанию давления на Северную Корею в ответ на ее недавнее испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15". Введены новые ограничения на поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки в КНДР, предусмотрена депортация северокорейских трудовых мигрантов из всех стран в течение двух лет.

Северная Корея в последние годы занята разработкой межконтинентальных баллистических ракет и ядерных боеголовок для их оснащения, ссылаясь на угрозу со стороны США. Усиливающиеся с каждым разом санкции ООН пока были не в состоянии добиться прекращения ракетно-ядерной активности Пхеньяна.

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.