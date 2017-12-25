СМИ: в Саудовской Аравии отпустили 20 человек, подозреваемых в коррупции

ВАШИНГТОН, 25 дек — РИА Новости. Саудовские власти выпустили из-под стражи более двух десятков высокопоставленных подозреваемых по коррупционным делам после того, как те заключили сделку с правосудием, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванного советника правительства страны.

"Они заключили сделку, чтобы выйти (из-под ареста — ред.) Были выпущены по меньшей мере две дюжины человек, возможно, и больше", — сказал собеседник издания.

По данным газеты, на свободу вышел, в частности, член королевской семьи Турки бен Халид, а также бывший министр финансов и член совета директоров государственной нефтяной компании Ибрагим аль-Асаф, а также бывший помощник министра финансов, бывший руководитель компании Saudi Telecom и еще один видный бизнесмен.

По словам источника издания, правительство страны намерено покончить с коррупционным делом как можно раньше. Общее число задержанных с начала антикоррупционной кампании в ноябре оценивается в 200 человек, многие из них содержатся в фешенебельной гостинице в Эр-Рияде. Среди тех, кто был задержан и отпущен ранее в обмен на отказ от части своих активов, называли принца и бывшего претендента на трон Мутаиба бен Абдуллу, который, по слухам, расстался с 1 миллиардом долларов, чтобы избавиться от обвинений.

Сколько человек еще находятся в заключении, неизвестно. Предполагается, что самый известный из задержанных, миллиардер и инвестор Аль-Валид бен Талал бен Абдельазиз Аль Сауд все еще не вышел на свободу.