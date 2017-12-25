СМИ: в Саудовской Аравии отпустили 20 человек, подозреваемых в коррупции

ВАШИНГТОН, 25 дек — РИА Новости. Саудовские власти выпустили из-под стражи более двух десятков высокопоставленных подозреваемых по коррупционным делам после того, как те заключили сделку с правосудием, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванного советника правительства страны.
По данным газеты, на свободу вышел, в частности, член королевской семьи Турки бен Халид, а также бывший министр финансов и член совета директоров государственной нефтяной компании Ибрагим аль-Асаф, а также бывший помощник министра финансов, бывший руководитель компании Saudi Telecom и еще один видный бизнесмен.
Сколько человек еще находятся в заключении, неизвестно. Предполагается, что самый известный из задержанных, миллиардер и инвестор Аль-Валид бен Талал бен Абдельазиз Аль Сауд все еще не вышел на свободу.